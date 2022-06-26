لجنة الطاقة ترد على تصريحات الدبيبة بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

العنوان – طبرق

حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وطالبت اللجنة في بيان لها عقب تصريحات الدبيبة بالموافقة على مناقشة مقترح تغيير مجلس إدارة المؤسسة بتحييدها عن التجاذبات السياسية

وأكدت لجنة الطاقة في البرلمان أن حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون له تأثير سلبي على استمرار تدفق النفط وتوقف عجلة الإنتاج والإضرار بالمصالح العامة للدولة.

وذكرت اللجنة أنها لن تعترف بمثل هذه القرارات مشددة على مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أخذ التدابير اللازمة لنقل مقر المؤسسة إلى مقرها القانوني ببنغازي