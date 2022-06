بينهم ليبيون.. خليج تايمز: الإمارات تدرب طواقم طبية بشأن سلالة وتحليلات فيروس كورونا

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قيام السلطات الصحية في أبو ظبي بتدريب طواقم طبية من عدة دول منها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه من مضامين صحيفة المرصد، أشار إلى أن التدريبات التي قام عليها مركز أبوظبي للصحة العامة شملت ورشة عمل بشأن سلالة وتحليلات الفيروس المسبب لوباء كورونا امتدت لأسبوعين للموظفين من مراكز الإنفلونزا الوطنية الإقليمية في 7 دول.

وأضاف التقرير أن فعاليات ورشة العمل احتضنها المختبر المرجعي للأمراض المعدية “مختبر المراقبة” في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومكتبها الإقليمي لشرق المتوسط ووزارة الصحة في الإمارات ​​بمشاركة طواقم طبية من ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان والسودان.

وتابع التقرير: إن التدريبات تضمنت البروتوكول المعتمد لسلالة الفيروس لتحديد نسبه والطفرات الناشئة والسلالات الجديدة.

ترجمة المرصد – خاص

