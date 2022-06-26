القيادة العامة تهدي حافلات نقل إلى أندية الصقور ودارنس والأفريقي

أهدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت حافلة نقل إلى نادي الصقور بمناسبة صعوده للدوري الممتاز.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب في تدوينة عبر “فيسبوك” إن مكتب القائد العام بعث بتهنئة خاصة إلى النادي بهذه المناسبة، أشاد نصّها بالتضحيات التي قدمتها مدينة طبرق، وما سطره رجالها من بطولات في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار المحجوب إلى مساهمة القيادة العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية في دعم النشاط الرياضي وما له من انعكاسات إيجابية على الشباب ودور الرياضة في بناء المجتمع.

وتابع: “نظرا للدور الهام الذي يؤديه كل من نادي دارنس ونادي الأفريقي في مدينة درنة ومحيطها، وتحفيزا لهم على مزيد من العمل في استقطاب الشباب في المجال الرياضي، لما له من أثر إيجابي على أبنائه بمختلف مجالاته وما تزخر به هذه المنطقة من طاقات مبدعة، تم اليوم إهداء حافلة نقل لكل من الناديين”.