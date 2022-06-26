بن صالح: المرارة قريب تنفقص من صمت الحكومة على انقطاع الكهرباء

انتقد سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، حكومة عبد الحميد الدبيبة، وقال إن الحكومات الناجحة نجحت لأنها تتعامل مع شعوبها بشفافية مطلقة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “ما عندهمش شي مجحود علي ناسهم، إحنا حكومتنا تفعل العكس، الناس تعيّط من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة والمسؤولين فيها داروا وذن من عجين ووذن من طين” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “أطلعوا احكوا مع الناس بصدق عن سبب هذه الأزمة، أطلعوا قبل ما تطلع عليكم الناس، راهي الناس فدّت والمرارة قريب تنفقص، هذا تحذير ليكم وقد أعذر من أنذر” على حد تعبيره.