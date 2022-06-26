الكوني: الرئاسي يتعهد بتسليم السلطة لرئيس منتخب من الشعب

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأحد أن المجلس الرئاسي يتعهد بتسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية.

جاء ذلك خلال حضور الكوني توقيع مذكر تفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يمثلها يمثلها عماد السائح والاتحاد الوطني لعمال ليبيا يمثله محمد أبوزيد.

وشدد الكوني على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

وأشاد الكوني بجهود المفوضية خلال الأشهر الماضية في التجهيز للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب الخلافات السياسية، وبين أن حضوره لتوقيع مذكرة التفاهم يعد تأكيدا على استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه، ولتذليل الصعوبات التي تعيق عملها وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتوق له كل الليبيين.

وعبر الكوني عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك المواطنين والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة القادمة يستمد قوته من الشعب، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الحالية، لتكون ليبيا وحدة واحدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحد.