الحويج منحة الأبناء عن 3 أشهر ستصرف قبل عيد الأضحى والوزارة أنجزت بدائل للدعم

العنوان – طرابلس

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إن منحة الأبناء عن 3 أشهر ستصرف قبل عيد الأضحى.

وأضاف الحويج في تصريحات صحفية أن صرف المنحة تم عقب اجتماع رئاسة الوزراء، ليتسنى للمواطنين شراء أضاحي العيد.

وذكر وزير الاقتصاد أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لدراسة مقترح استبدال دعم المحروقات، واللجنة ما زالت في مرحلة الدراسة.

وأفاد أن وزارة الاقتصاد أنجزت بدائل عدة لاستبدال الدعم، وهي بصدد نشرها لمعرفة الملاحظات حولها.

ولفت الحويج إلى أن سعر رغيف الخبز المحدد وفق قرار وزير الاقتصاد هو 4 أرغفة زنة 70 جراما بدينار.

وشدد وزير الاقتصاد على الجهات الرقابية والمواطنين الإبلاغ عن المخالفين مؤكدًا أن المخبز المخالف لذلك يقفل.

وأشار الحويج إلى أنه ستسند للضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية مهمة توفير أضاحي لعدد 250 ألف أسرة، المصنفة أنها أسر محتاجة.