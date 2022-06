ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي الضوء على ما خلص إليه الاجتماع الـ75 لجمعية الصحة العالمية الذي عقد في مايو الماضي.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب الذي يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع انعقد تحت شعار “الصحة من أجل السلام السلام من أجل الصحة”. مبينًا أن الجمعية تمثل هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية التي تتمثل مهمتها في تمكين الجميع في كل مكان من تحقيق حياة آمنة وصحية.

وبحسب التقرير، تم تسجيل تزايد في حالات الاستهداف المباشر للمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والإمدادات الطبية والعاملين خلال العامين 2020 و2021 مع توقعات بحصول ارتفاع مماثل في العام 2022 في 17 دولة فقط في العالم.

وأضاف التقرير: إن ليبيا تحتل مكانة بارزة في تلك الحالات من دون أن يقدم المزيد من التفصيلات بالخصوص.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقرير دولي: ليبيا تحتل مكانة بارزة في حالات الاستهداف المباشر للجهات الصحية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية