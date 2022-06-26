امغيب: بيان الدول الخمس غير واضح ويمكن تأويله على أكثر من وجه

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن بيان الدول الخمس غير واضح ويمكن تأويله على أكثر من وجه، وقبل كل شئ تجدر الاشارة إلى أن هذا البيان يختلف عن كل البيانات السابقة الصادرة عن هذه الدول قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “البيان تمت صياغته بطريقة تجبر باشاغا والدبيبة على الترحيب به وتجنب هذه الدول الاحراج في حال استطاعة روسيا والصين رفض تمديد عمل البعثة الاممية في ليبيا، فمن المعلوم أن البعثة الأممية ومستشارتها ستيفاني هى الأداة التي تستخدمها أمريكا لخلط الأوراق في كل مرة ليبقى الوضع على ما هو عليه”.

وواصل قائلًا: “أما في حال نجحت هذه الدول في تمديد عمل البعثة لعام اخر سوف يصدر عنهم بيان أكثر وضوحاً يؤيد أحد الطرفين بحسب مصلحة أمريكا والدول الأوروبية التابعة لها. الخلاصة هذا البيان الفضفاض يثبت أن قواعد اللعبة قد تتغير وبتغير القواعد قد تتغير الأوراق في أي لحظة”.