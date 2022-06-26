خارجية باشاغا تستنكر تصريحات خارجية الدبيبة حول مصر

العنوان – سرت

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حول مصر.

وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات اللا مسؤولة تعد انحرافًا عن السياسة الرشيدة التي تقتضي وحدة الصف العربي والاحترام المتبادل بين الدول.

وقالت الوزارة :”إن هذه التصريحات الصادرة عن جهة منتحلة لصفة تمثل الدولة الليبية ما هي إلا محاولة يائسة من تلك العصبة الخارجة عن القانون لتعكير صفو العلاقات بين البلدين”.

وأكد وزارة الخارجية أنها في تنسيق كامل مع شركائها من الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الدولية بما يعزز مكانة ليبيا ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشادت الوزارة بالدور المصري الداعم للاستقرار والأمن ودعم الشرعية في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية.

ودعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية كافة الدول إلى الامتناع عن التعامل مع تلك المجموعة منتحلة الصفة عديمة الشرعية باعتبارها خارجة عن القانون.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بشكوى الليبيين على الحدود الليبية المصرية في غير محله ومجافيا للواقع والحقيقة.

وأبدت الوزارة استغرابها من تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن حكومة الوحدة الوطنية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه اتصريحات تعتبر تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية، وأن العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية.

وذكرت الخارجية أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.

وبينت الوزارة أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا وأن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها.