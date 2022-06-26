وليامز: الثلاثاء المقبل لقاء عقيلة والمشري ونحذر من أي تحرك أحادي | أخبار ليبيا 24

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أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في تصريحات صحافية لقناة سكاي نيوز عربية أن رئيسي مجلسي النواب والدولة سيلتقيان في جنيف الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية.

وأشادت ستيفاني باجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، قائلة إنها تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية.

ولفتت إلى أن المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات.

وأضافت وليامز أنه فقط حكومة ليبية منتخبة وذات سيادة يمكنها الانخراط في النقاشات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

داعية الأطراف الليبية للامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي”.

ورحبت أمريكا والدول الأوروبية بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة في القاهرة بقيادة بعثة الأمم المتحدة.

ورحبت الدول في بيان لها بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق.

مقدرة عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعت الدول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني.

وذلك حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وحددت خارطة طريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو ، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ، وهو ما لم يكن كذلك.

وشددت على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وذلك من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.