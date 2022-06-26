اللافي: التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات هو مفتاح حل الأزمة الليبية

اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون

وأكد اللافي خلال لقائه سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري اليوم الأحد وقوف المجلس الرئاسي، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واستمرار العمل على الوصول للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه كل الشعب الليبي مجددا دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن

وأشاد عضو المجلس الرئاسي بجهود قطر في دعم الحل السلمي من خلال المسار السياسي للأزمة الليبية.

من جهته أكد، السفير القطري، التزام بلاده بمواصلة الجهود، لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيداً بمساع المجلس الرئاسي، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وأثنى على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أعلنها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وإقامة الدولة المدنية والديمقراطية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، واستعراض الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة، وسبل تحقيق التوافق حول المسار الدستوري، للوصول إلى الانتخابات.