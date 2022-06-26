كهرباء بنغازي: طرح الأحمال سيكون على مرحلتين بواقع 8 ساعات | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فرع بنغازي اليوم الأحد، أن طرح الأحمال على المدينة اليوم سيكون على مرحلتين.

وأضافت الشركة أنها ستلجأ اليوم إلى عملية طرح الأحمال على فترتين خلال اليوم بواقع عدد 4 ساعات في كل فترة على مدينة بنغازي وضواحيها.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال على المدينة سيكون بواقع 8 ساعات في اليوم.

يشار إلى أن المدن الليبية تشهد هذه الأيام تطور لأزمة الكهرباء حيث تصل ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة في عجز تام للحكومة عن إيجاد حل رغم الوعود الكثيرة.