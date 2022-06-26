السفير القطري: بلادي ملتزمة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، واستعراض الجهود المحلية والدولية حل الأزمة، وسبل تحقيق التوافق حول المسار الدستوري، للوصول إلى الانتخابات.

ورحب اللافي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، خلال اللقاء بالسفير القطري، مشيداً بجهود بلاده، في دعم الحل السلمي من خلال المسار السياسي للأزمة الليبية، مجدداً دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون، مؤكداً وقوف المجلس الرئاسي، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واستمرار العمل على الوصول للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه كل الشعب الليبي.