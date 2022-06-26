السائح يؤكد جاهزية المفوضية للانخراط في أي عملية انتخابية

أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح جاهزية المفوضية للانخراط في أي عملية انتخابية سواء كانت انتخابات عامة او استفتاء .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السائح قوله اليوم الاثنين خلال مراسم توقيع مذكر التفاهم بين المفوضية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا: نحن في انتظار ما سوف تنجم عنه الحوارات والتوافقات السياسية التي ستفضي في نهاية المطاف إلى عملية انتخابية لا يفصلنا عنها إلا القانون المنظم لها والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يضفي مستويات عليا من المصداقية على نتائج العملية الانتخابية.

وأضاف السائح نسعى من خلال هذا التوقيع إلى توطيد مبدأ الشراكة في تنفيذ العملية الانتخابية ومراقبتها ونشر الوعي الانتخابي بين أبناء المجتمع المتعلقة بالحقوق السياسية وحق التصويت وأهمية المشاركة في اتخاذ القرار من خلال الاختيار الصادق والحكيم لمن سيمتل هذه الشريحة في السلطة عبر صناديق الاقتراع .