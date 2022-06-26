الكوني يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا

العنوان – طرابلس

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأحد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

وأكد النائب، خلال حضوره توقيع مذكر التفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا تعهد المجلس الرئاسي تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية.

وأشاد الكوني بجهود المفوضية خلال الأشهر الماضية في التجهيز للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب الخلافات السياسية.

وذكر النائب أن حضوره لتوقيع مذكرة التفاهم إلا للتأكيد على استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه، ولتذليل الصعوبات التي تعيق عملها وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتوق له كل الليبيين.

وعبر عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك المواطنين والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة القادمة يستمد قوته من الشعب، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الحالية، لتكون ليبيا وحدة واحدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحد.