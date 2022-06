ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن البيان الأمريكي الأوروبي لم يزد على أن باع الهواء لليبيين، قائلًا: إن من يريد استقرار ليبيا عليه أن ينصاع لقرارات السلطة التشريعية المنتخبة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “إن الأمم المتحدة وبعض الحكومات تطلق بيانات ليست ذات معنى وحمالة أوجه، وأن على من يريد دعم الاستقرار دعم الحكومة التي شكلها مجلس النواب”.

وأردف التكبالي أن الأمر مرشح للمضي لنفس النقطة التي بدأنا منها من الخلاف والانقسام السياسي، وأن الانتخابات التي يتحدثون عنها بعيدة المنال.

وأشار إلى أن من يريد الوصول للانتخابات يجب أن يصلح ملف الأرقام الوطنية، وملف الجنسية التي يحصل عليها كل من هب ودب، بطرق غير شرعية، وأن يفرش للانتخابات بحل المليشيات ونزع أسلحتها.

The post التكبالي عن البيان الخماسي: من يريد استقرار ليبيا عليه أن ينصاع لقرارات السلطة التشريعية المنتخبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية