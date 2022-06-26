ليبيا الان

باشاغا ينعي أحد قادة كتيبة الحلبوص | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

نعى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أحد قادة كتيبة (الحلبوص) محمد أبو شعالة.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم محمد أبوشعالة (البوتشي)، أحد قادة كتيبة الحلبوص ومن عقلاء مصراتة الذين دعموا جهود التهدئة والمصالحة في ليبيا”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية :”أمام هذا المصاب الجلل، أسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه”.

وتابع باشاغا :”كما أتقدم بأحرّ التعازي إلى أهله وذويه، راجيا من الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك