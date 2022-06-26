رئيس الحكومة ينعى أحد قادة كتيبة الحلبوص

نعى رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أحد قادة كتيبة الحلبوص محمد أبوشعالة الملقب بـ “البوتشي”.

باشاغا، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم محمد أبوشعالة (البوتشي)، أحد قادة كتيبة الحلبوص ومن عقلاء مصراتة الذين دعموا جهود التهدئة والمصالحة في ليبيا”.

وتابع: “وأمام هذا المصاب الجلل، أسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، كما أتقدم بأحرّ التعازي إلى أهله وذويه، راجيا من الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان”.