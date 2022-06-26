معزب: قد ينطلق مسار حواري بعد جلسة مجلس الأمن لاختيار حكومة جديدة

رجّح عضو مجلس الدولة، محمد معزب، انطلاق مسار حواري بعد جلسة مجلس الأمن المقبلة لاختيار حكومة جديدة لليبيا.

وقال معزب، في تصريحات تلفيزونية: “بيان الدول الخمس يؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حكومة موحدة، فالبيان أشار إلى أن مسارًا تحاوريًا جديدًا سينطلق بعد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المقررة الاثنين المقبل”.

وأضاف “البيان شدد على أن التوافق بين النواب والدولة سيعول عليه للتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات”.

وتابع “البيان يقطع الطريق أمام محاولة أي طرف خارج هذين الجسمين لعرقلة المسار الدستوري وتقويض العملية السياسية في ليبيا”.