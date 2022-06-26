المنفي يبحث مع لجنة من ملتقى الحوار السياسي تدابير استكمال تنفيذ خارطة الطريق

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع اللجنة المكلفة من اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي عُقِد بطرابلس، قبل أيام، تدابير استكمال تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

وناقش اللقاء الذي عُقِد اليوم الأحد، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

– المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

وفي وقت سابق، قال المنفي، إن اجتماع جنيف يومي 28 و29 يونيو الجاري سيكون هو «الفيصل»، في إشارة إلى لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.

وأكد المنفي في كلمة خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا أمس، قائلًا: لو فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل»، وأردف «نشكر الجهود التي قام بها المجلسان، والدولة (مصر) التي استضافت اجتماع المسار الدستوري».

– المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية