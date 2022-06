ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بالجامعات الليبية علي بن طاهر إن كميات سماد اليوريا محدودة في السوق، وسط الطلب المتزايد على السلعة، موضحًا أن هناك مضاربات وتهريبًا إلى الخارج، وإن لم تتدخل الدولة بشأن إعادة الدعم لو بشكل جزئي، فإن الأسعار سوف ترتفع مرة أخرى.

بن طاهر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف أن ارتفاع أسعار اليوريا سببه شح الإمدادات العالمية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلًا عن أن الإنتاج المحلي لا يكفي الحاجة المحلية أساسًا.

وتخوف بن طاهر من أن يقود ارتفاع أسعار السماد إلى صعود أسعار المنتجات الزراعية، وسط الأمن الغذائي الهش الذي تعاني منه ليبيا في ظل الصراع السياسي القائم.

The post بن طاهر: ارتفاع أسعار سماد اليوريا سيؤدي إلى صعود أسعار المنتجات الزراعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية