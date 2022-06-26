الفار للدبيبة: لن يكتب علينا أننا دعمناك لأجل أن تبقى في الحكم لا تحاول تسويق نفسك للبقاء في الحكم

وجه آمر ميليشيا “قوة الإسناد الأولى الزاوية”، محمد بحرون، الملقب بـ “الفار” المطلوب للنائب العام ووزارة الداخلية على ذمة القضية “داعش -131″، رسالة إلى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.
الفار، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “الدبيبة لا تستعجل رفضنا لحكومة فتحي باشاغا التي وصفها بأنها “منبطحة”، للتسويق لنفسك للبقاء في الحكم لأطول مدة ممكنة”.
وتابع: “لا مجال إلا بإقامة انتخابات قبل نهاية العام الحالي، ولن يكتب علينا أننا دعمناك لأجل أن تبقى في الحكم، ويجب عليك أن تفكر كثيرًا قبل فعل أي شيء تندم عليه لاحقا”.
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