العلاقي: بيان الدول الخمس غامض وكلام فاضي

أكد وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي، أن البيان الصادر عن الدول الخمس غامض، واصفا إياه بأنه «كلام فاضي».

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بيان الدول الخمس غامض وغير منتج ولا يقرر شيئا حاسما ومجرد كلام فاضي بدليل ترحيب الحكومتين ومجلس النواب به”.

وأصدرت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا الجمعة الماضية بشأن التطورات الليبية.

ورحب البيان بالتقدم المحرز في محادثات المسار الدستوري بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة توافق الآراء التي تم التوصل إليها حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق ، معبرة عن تقديرها لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ” ستيفاني وليامز” وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفت البيان إلى أن خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن عليه الحال.

وشدد البيان المشترك على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وتنفيذ هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، والتي تتحقق من خلال الحوار والحلول الوسط في أقرب وقت ممكن ، ورفض الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.