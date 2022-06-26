الدبيبة يبحث مع هورندال دعم ملف الاستقرار والانتخابات في ليبيا

العنوان – طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية منهية الولاية عبدالحميد الدبيبة دور المملكة المتحدة في دعم ملف الاستقرار، والانتخابات في ليبيا.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال على ضرورة دعم دور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احتراماً لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي.

وناقش اللقاء، ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خاصة تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر.