ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن تنجح الاجتماعات التي تعقدها القبائل وأخرها ملتقى الجميل الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في إحداث أي تغيير على المشهد السياسي في ليبيا.

لنقي وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن العصبية القبلية لن تمر في ليبيا وسينتصر صوت العقل في النهاية، ولن يكون لمثل هذه الحوارات أي أثر في ظل غياب هيبة الدولة المتمثلة في توحيد مؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية.

واعتبر أن مثل هذه الاجتماعات فشلت من قبل، نظرًا لعدم وجود ضامن يفعل ما يتم الاتفاق عليه ويحميه، ألا وهو الدولة الموحدة التي تبسط يدها على كامل التراب الوطن.

ودعا إلى العودة إلى دستور الاستقلال الاتحادي لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية في البلاد.

لنقي ختم بالقول: “من الأمور الهامة التي نتجت عن اجتماعات القاهرة الأخيرة توقيع 13 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والدولة على طلب الرجوع لدستور الاستقلال الاتحادي 1951 وطرحه للاستفتاء مع مسودة دستور الهيئة التأسيسية”.

The post لنقي: الحوارات القبلية لن يكون لها أي أثر في ظل غياب هيبة الدولة وتوحيد مؤسساتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية