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إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه المجلس الرئاسي في مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة الوطنية | أخبار ليبيا 24

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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

*رئيس المجلس محمد المنفي:

– المصالحة الوطنية تخرج ليبيا من دائرة التبعية والتدخلات الأجنبية.

– العزم على تجنيب الليبيين ويلات الحروب.

– المصالحة تأتي بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

* عضو المجلس موسى الكوني:

– مشروع المصالحة الوطنية يمهد الطريق لاستقرار ليبيا.

–  المشروع كان حصيلة تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال.

– بمقدور الليبيين تجاوز الماضي.

*عضو المجلس عبدالله اللافي:

– المصالحة تعالج أخطاء الماضي وتحصن المجتمع ضد النزاع.

– المصالحة تهدف إلى بلد موحد وقوي ومجتمع متماسك.

– الشعب الليبي لديه القدرة على التعافي.

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