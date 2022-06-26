إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه المجلس الرئاسي في مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة الوطنية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك *رئيس المجلس محمد المنفي: – المصالحة الوطنية تخرج ليبيا من دائرة التبعية والتدخلات الأجنبية. – العزم على تجنيب الليبيين ويلات الحروب. – المصالحة تأتي بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة. * عضو المجلس موسى الكوني: – مشروع المصالحة الوطنية يمهد الطريق لاستقرار ليبيا. – المشروع كان حصيلة تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال. – بمقدور الليبيين تجاوز الماضي. *عضو المجلس عبدالله اللافي: – المصالحة تعالج أخطاء الماضي وتحصن المجتمع ضد النزاع. – المصالحة تهدف إلى بلد موحد وقوي ومجتمع متماسك. – الشعب الليبي لديه القدرة على التعافي.

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