البيوضي: بيان الدول الخمس نكسة لكل الأطراف التي استخدمت الانتخابات كوسيلة للبقاء

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن بيان الدول الخمس يمثل انتصارًا لكل القوى المدنية التي دافعت عن حق الليبيين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.

البيوضي أضاف قي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن البيان يمثل أيضًا نكسة لكل الأطراف التي استخدمت الانتخابات كوسيلة لبقائها أو تمرير صفقتها.

وتابع: “فتحية لكل أؤلئكم الذين رفعوا صوتهم عاليًا وتحركوا في الشوارع والميادين أو مارسوا حقهم عبر البيانات المكتوبة، لقد سمع الجميع صوتكم وتيقنوا بأن صوت الناس هو الغالب، وأن بأيديكم وبوقع أقدامكم ستكونون قادرين على فرض إرادتكم”.

