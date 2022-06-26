في لقاء بسفيرها.. اللافي يشيد بجهود قطر في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء شهد مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، واستعراض الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة، وسبل تحقيق التوافق حول المسار الدستوري، للوصول إلى الانتخابات.

ورحب اللافي خلال اللقاء بالسفير القطري، مشيداً بجهود بلاده، في دعم الحل السلمي من خلال المسار السياسي للأزمة الليبية، مجدداً دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن.

واعتبر اللافي أن التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون، مؤكداً وقوف المجلس الرئاسي، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واستمرار العمل على الوصول للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه كل الشعب الليبي.

من جهته أكد، السفير القطري، التزام بلاده بمواصلة الجهود، لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيداً بمساعي المجلس الرئاسي، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، ومشيداً بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أعلنها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وإقامة الدولة المدنية والديمقراطية.