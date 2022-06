الغزال: البيان الخماسي سيكون له منزلق خطير بشأن السلطة التنفيذية المنقسمة

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي سالم الغزال أن البيان الأمريكي الأوروبي حول العملية السياسية في ليبيا يؤكد أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لن تستطيع إجراء الانتخابات، كما أنها فشلت في إيصال البلاد إليها.

الغزال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن البيان تحدث عن حكومة موحدة، لكنه كان غامضًا بعض الشيء في تحديد أي من الحكومتين التي سيعترف بها، رغم تأكيده على التوافق بين الليبيين.

وأشار إلى أن هذا البيان سيكون له منزلق خطير بشأن السلطة التنفيذية المنقسمة في الوقت الحالي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، حيث سيفسره كل واحد منهما بأنه تأييد له.

واعتبر الغزال أن الدبيبة يتمسك بالسلطة ويثقل الخزانة العامة بتبعات ذلك لاسترضاء المليشيات وآخرها فتحه لطريق البيفي بمبلغ وقدره 40 مليونًا أعطاها للجماعات المسلحة.

