القطراني يسلّم للبرغثي حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة

تسلم المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة للنظافة عبدالجليل البرغثي، اليوم الأحد، حوافظ مرتبات العاملين، من قبل الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء بنغازي، بحضور نائب رئيس الحكومة علي القطراني.

القطراني، وفي كلمة عقب التسليم، أكد على أنه كان حريصاً كل الحرص على أن تصل هذه المرتبات إلى مستحقيها من خلال ديوان مجلس الوزراء ، بعد أن تم الإتفاق على احالتها إلى حساب الديوان من قبل المجلس التسييري لبلدية بنغازي ، والذي التزم رئيسه صقر بوجواري بإحالته للديوان في إجتماع رسمي بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي .

وأضاف القطراني بأن رئيس الحكومة فتحي باشاغا يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى ويطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بقوت العاملين بالشركة، وقوت الليبيين بصفة عامة.

ومن جهته قال المدير التنفيذي للشركة عبدالجليل البرغثي بأن العاملين بالشركة يتقدمون بالشكر للقطراني مثمنين هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت بعد انتظار طويل. وأكد بأن مرتبات خمسة أشهر لكافة العاملين بالشركة قد تم استلامها من قبل ديوان مجلس الوزراء بكافة المزايا وانها ستكون في حسابات مستحقيها اعتباراً من صباح الإثنين 27 يونيو 2022 ميلادي