تونس تؤكد أهمية الدور الأممي والأفريقي لتحقيق الانتخابات الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمس، أهمية دور منظّمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي ودول الجوار، في مساعي تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ومساعدتهم على توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أوردته وكالة «بوابة أفريقيا» الليبية أمس .

جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الخارجية التونسي مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، الذي رافقه وفد من الاتحاد الأفريقي بقيادة حسن لباد، رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.

وأشار الجرندي إلى ثقة تونس في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن، والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وإنجاحها انطلاقا من إيمان تونس بأن الحل في ليبيا «لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية».