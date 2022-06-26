الدبيبة يناقش مع السفيرة البريطانية الخطوات الواجب اتخاذها في ملف إقفال النفط

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال، لبحث دور المملكة في دعم ملف الاستقرار، والانتخابات في ليبيا.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي للدبيبة على فيسبوك، أنه أكد خلال اللقاء “على ضرورة دعم دور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احتراماً لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي”.

وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء تم أيضًا مناقشة “ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خاصة تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر”.