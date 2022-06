رئيس نقابة مخابز المنطقة الجنوبية: بعض المواطنين يشترون الخبز بالآجل لظروفهم الصعبة

ليبيا – قال رئيس نقابة مخابز المنطقة الجنوبية ناجي الصغير إن قنطار الدقيق اليوم في مدينة سبها وصل إلى 310 دنانير لدى التجار.

الصغير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أوضح أن رغيف الخبز يباع بدينار لكل 3 أرغفة، صاحبه ارتفاع في أسعار الزيت والسكر.

وأضاف: “لدينا مطحنتان خاصتان توفران موادهما من السوق دون دعم، والمصانع العامة مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وبعض المواطنين يشترون الخبز بالآجل لظروفهم الصعبة”.

وأشار إلى أنهم يوفرون الوقود من شركة البريقة بكمية ألف لتر بالسعر المدعوم، والكمية تكفي أسبوعين فقط، لافتًا إلى أنهم قد يضطرون لتوفير بقية الكمية من السوق الموازي بسعر دينارين وربع للتر.

