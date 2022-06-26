إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته للتحقيق وتكليف “محمد إسماعيل” | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وكلف رئيس الحكومة، مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء إلى حين انعقاد مجلس أمناء الشركة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء فرع بنغازي اليوم الأحد، أن طرح الأحمال على المدينة اليوم سيكون على مرحلتين.

وأضافت الشركة أنها ستلجأ اليوم إلى عملية طرح الأحمال على فترتين خلال اليوم بواقع عدد 4 ساعات في كل فترة على مدينة بنغازي وضواحيها.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال على المدينة سيكون بواقع 8 ساعات في اليوم.

يُذكر أن المدن الليبية تشهد هذه الأيام تطور لأزمة الكهرباء حيث تصل ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة في عجز تام للحكومة عن إيجاد حل رغم الوعود الكثيرة.