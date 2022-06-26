«صنع الله» يبحث مع وفد المنطقة الشرقية الاحتياجات الملحة لـ «سلوق، المقرون، قمينس» 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استقبال رئيسها مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، وفدا من قبائل المنطقة الشرقية برئاسة المنسق العام لمشايخ ليبيا السنوسي محمد البرعصي، وحكماء وأعيان المناطق الشرقية “سلوق، قمينس المقرون” مفتاح اللواطي، وعطية العقوري، ونوري بوفناره، وفرحات العشيبي، ومفتاح الشلبي، وناصر العشيبي، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وأوضحت مؤسسة النفط، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه خلال اللقاء تم مناقشة “الاحتياجات الملحة بالمناطق الشرقية «سلوق، المقرون، قمينس» والمختنقات التي يواجهها أهاليها، وإمكانية مساهمة المؤسسة عبر إدارة التنمية المستدامة بها في توفير هذه الاحتياجات وحل المختنقات”.

وأردف البيان، أن “وفد حكماء المنطقة الشرقية أكد خلال اللقاء، الدعم الكامل وغير المحدود للمؤسسة الوطنية للنفط ، مشيدين بنزاهة “صنع الله” وجهوده في الحفاظ على وحدة قطاع النفط والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، وجهوده في الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ومقدراته والثروة النفطية واستمرار إنتاجها، رغم الصعوبات الجمة والتحديات والظروف التي تمر بها البلاد”.

من جانبه أكد “صنع الله”، أن “المؤسسة ستعمل على تلبية الاحتياجات وتذليل بعض الصعوبات أمام أهالي مناطق «سلوق، قمينس المقرون»، بما يتاح لها من إمكانيات، لكونها تعدّ إحدى مناطق عملياتها النفطية بسبب عبور خط الغاز منها، وذلك تأكيدًا لحرصها المتواصل على دعم المناطق المجاورة لعملياتها، وجهودها في تحقيق التنمية المكانية والاستقرار في هذه المناطق”.