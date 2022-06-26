الدبيبة يُقرر إيقاف مجلس إدارة العامة للكهرباء عن العمل ويُحله للتحقيق

العنوان-طرابلس

أكدت مصادر صحفية متطابقة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، قام بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الدبيبة كلف مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء حتي انعقاد مجلس أمناء الشركة.

يأتي القرار في ظل تطور أزمة الكهرباء في كل المدن الليبية حيث وصلت ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة، وسط عجز للحكومات المتتالية من حل أزمة الكهرباء.

وذكرت ذات المصادر الإعلامية أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي قدم استقالته لرئيس الحكومة.