رئيس نقابة الخبازين يؤكد ارتفاع أسعار الدقيق بشكل يومي

ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد ارتفاع أسعار الدقيق بشكل يومي في ظل نقص الكميات المعروضة في الأسواق.

محمد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أشار إلى أن سعر قنطار بعض أنواع الدقيق وصل إلى 310 دنانير، بينما وصل السعر في غات والعوينات تحديدًا إلى 460 دينارًا للقنطار وسط نقص كبير، مؤكدًا أن لا أحد يطبق التسعيرة القانونية.

ولفت إلى أنه سيتم توريد كمية من الدقيق الجاهز من دولة تركيا بأسعار السوق والنية تتجه لدعم هذه الكمية، وفقًا لما وردهم من معلومات من وزارة الاقتصاد والتجارة.

