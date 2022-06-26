الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر انتحال هويتها واسمها من قبل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال سرقة وانتحال مسمي المؤسسة، وذلك من خلال ما صدر عن مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم532- والقرار رقم 533 لسنة 2022م ، واللذان ينصان على إنشاء آلية وطنية تُعني بإعداد التقارير والردود عليها تحت مسمي “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” ، وذلك بناءً على مُقترح مُقدم من جانب وزارة العدل، في تجني على حقوق الملكية الفكرية وانتهاك جسيم لحقوق مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة تكتسب الصفة الاعتبارية والقانونية الكاملة .

واعتبرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن ما أقدمت عليه وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بانتحال هوية واسم مؤسستنا القائمة، بغية إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، تُمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا، وتضييق للخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا.

وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن “هذه الخطوة ليست الأولى من جانب وزارة العدل فقد سبق وأن أصدر وزير العدل السابق بحكومة الوفاق الوطني السابقة تعميم ضد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومنع التعامل بها، وذلك بسبب تصديها ووقوفها ضد تدخله في أعمال اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وقد انتهت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الرئاسي في حينها إلى تأكيد صحة الاتهامات التي قدمتها المؤسسة ضد وزير العدل السابق في قيام بتحريف تقرير اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار قيمة هذه التقارير من خلال العبث بمحتويات التقرير الأول والثاني من أعمال اللجنة وحذف العديد من الوقائع والانتهاكات المرتكبة في انتهاك جسيم لحقوق الضحايا والمتضررين وتعزيز للإفلات من العقاب للجُناة، وكردة فعل وانتقام من جانب الوزير على إدانته قام بإصدار هذا التعميم التعسفي والجائر بحق مؤسستنا، وبرغم من ذلك أبت المؤسسة إلا أن تعرض الأمر على وزير العدل في أبريل الماضي من خلال كتاب رسمي موجه لها ، واحاطتها بكافة الملابسات والأسباب التي أدت إلى إصدار هذا التعميم ومطالبتها بإلغاء هذا التعميم لما يحمله من مخالفة قانونية وإساءة استعمال للسلطة ضد المؤسسة يُلحق بها الأذى والضرر المعنوي والمادي إلا أنها لم تقوم بإلغاء التعميم، وقد ذهبت إلى أبعد من ذلك بانتزاع مسمي مؤسستنا وتسمي كيان بوزارة العدل بذات مسمي مؤسستنا”.

كما أكدت المؤسسة أن القرارين يشوبهما عيوب قانونية حيث أن القرار رقم 532 لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام مشوب بعيب عدم المشروعية.

لافتة إلى أن “اختيار مسمى يثير اللبس والخلط أمام المواطنين باعتبار هناك ذات المسمى لمؤسسة مجتمع مدني مقيدة تحت رقم قيد (3039-02-20180404) والصادر بتاريخ 04/04/2018م، والمحدث بتجديد الإشهار تحت ذات رقم القيد بتاريخ 15/04/2022م، تحت رقم إشاري (04/057/119/022) والصادر عن مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنظيم عمل وإشهار منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبهذا الإشهار اكتسبت المؤسسة الشخصية الاعتبارية القانونية”.

وأشارت إلى أن “القرار موضوع التظلم والطعن بات يُشكل اعتداء على اسم لمؤسسة مدنية ألزمها المشرع بموجب القانون رقم 19 لسنة 2002م بضرورة اختيار اسم ويتم اعتماده في المفوضية هذا من جهة ومن جهة أخرى إن اختيار هذا المسمى يُشكل اعتداء على حق من حقوق مكتسبة لمؤسسة مدنية، فالاسم باعتباره من مميزات الشخصية الاعتبارية فإنه ينطوي على واجب وحق في ذات الحق، فإذا كان واجباً أن يتسمى الشخص الاعتباري باسم معين حتى يتميز به، عن غيره من الأشخاص، فإن للشخص حقاً في اسمه ينبغي احترامه، فهو من الحقوق الملازمة لشخصيته لا يمكن التصرف فيه أو التنازل عنه، ما لا يرد عليه التقادم المكسب أو المسقط، فالاسم واجب يقرره القانون حرصاً على استقرار المعاملات في المجتمع، ولهذا فإنه لا يترك الحرية في تغيير الاسم أو تصحيحه بالإرادة المنفردة، وإنما رُسم لذلك المشرع الليبي نظام ينبغي إتباعه حتى يمكن حصول هذا التغيير، وحتى يضمن بذلك جدية الأمر”.

وأوضحت المؤسسة أن “هذين القرارين يمثلان اجتراء وتطاول على المسمى القائم لها، لافتة إلى أن موضوع التظلم يمثل انتهاكاً جسيماً لما نص عليه أحكام القانون رقم 9 لسنة 1968م بشأن قانون حماية حق المؤلف ( قانون حماية الملكية الفكرية)”.

وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها ستقوم باللجوء إلى حق التقاضي أمام القضاء الليبي للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.