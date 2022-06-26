وليامز: الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية

أكدت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، أن الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة الاستشاري المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وليامز، وفي تصريحات صحفية، قالت: “نحن نتحدث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات، لأنه خلال 23 يوم من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية”.

وتابعت؛ أن “ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونًا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين”.

وأكملت المستشارة الأممية؛ أن “أعضاء لجنة “5+5” أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد”.

وختمت موضحة أن “أعضاء “5+5” انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، وأرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل”.