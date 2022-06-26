الكوني: المجلس الرئاسي يتعهد بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني اليوم الأحد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

وجاء ذلك خلال حضور الكوني توقيع مذكرة التفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يمثلها الدكتور عماد السائح والاتحاد الوطني لعمال ليبيا يمثله محمد أبوزيد.

وأكد النائب، تعهد المجلس الرئاسي تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية.

وأشاد بجهود المفوضية خلال الأشهر الماضية في التجهيز للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب الخلافات السياسية، وما حضوره لتوقيع مذكرة التفاهم إلا للتأكيد على استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه، ولتذليل الصعوبات التي تعوق عملها وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتوق له كل الليبيين.

وعبر الكوني عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك المواطنين والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة القادمة الذي يستمد قوته من الشعب، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الحالية، لتكون ليبيا وحدة واحدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحد.