معزب: البيان الأمريكي الأوروبي يؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحكومة موحدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن البيان الأمريكي الأوروبي يؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حكومة موحدة.

معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن مسارًا تحاوريًا جديدًا سينطلق بعد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المقررة الإثنين المقبل.

واعتبر أن هذا البيان الخماسي شدد على أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة ما زال قائمًا ويعول عليه لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، الأمر الذي قد يقطع الطريق أمام محاولة أي طرف خارج هذين الجسمين لعرقلة المسار الدستوري وتقويض العملية السياسية في ليبيا.

