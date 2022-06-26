الدبيبة يقرر إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإحالته إلى التحقيق

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالته إلى التحقيق.

وبحسب قرار الدبيبة رقم 288 لسنة 2022 يعين (مدير شركة الخدمات العامة) محمد إسماعيل مديرًا عامًا مؤقتا لشركة الكهرباء، على أن يعمل إسماعيل في إدارة شركة الكهرباء تحت الإشراف المباشر للدبيبة.

ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق من وزير الحكم المحلي وعضو إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يختاره إسماعيل.

وتتولى اللجنة التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة في أسباب أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، خاصة في تأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من مجلس الإدارة سابقا.

ويشمل التحقيق استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج، وكذلك التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.