الجزائر تبرم اتفاقيات مع ليبيا لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أعلنت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالجزائر، إبرام عدة اتفاقيات مع ليبيا، في مجال تطوير المؤسسات العقابية.

وأكد مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، (غرب الجزائر العاصمة بـ26 كلم)، العميد حجار محند واعلي، بمناسبة حفل تخرج دفعتين من الضباط والأعوان، اليوم الأحد، توقيع عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع هيئات أجنبية ودولية على غرار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اتفاقيات مع هيئات أجنبية ودولية لدعم وتطوير المؤسسات العقابية في ليبيا

وكشف عن عقد عدة اتفاقيات مع هيئات أجنبية ودولية، لدعم وتطوير المؤسسات العقابية في ليبيا، لإعادة التأهيل والإدماج، من خلال دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومدراء السجون بدولة ليبيا، وكذا تنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الليبية المكلفة بتسيير النساء السجينات.

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نظمت وزارة العدل الجزائرية في الفترة بين 15 و26 مايو الماضي، دورة تكوينية لفائدة 15 إطارا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، تندرج في إطار برنامج المكتب الإقليمي الأممي الخاص بـ«دعم وتطوير السجون في ليبيا في إطار المبدأ التوجيهي لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي»، بالتعاون مع كل من وزارة العدل الجزائرية ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية شرعت في 2018 بتكوين أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية، في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.