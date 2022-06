كرموس: تدخل البعثة الاممية في المسار التنفيذي خرق صريح لأحكام الاتفاق السياسي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن الموقف الغربي حمال أوجه، ولكل طرف من أطراف الصراع السياسي في ليبيا توظيفه صالحه وهذا لا يؤدي إلى الاستقرار مطلقًا.

كرموس قال في تصريح لشبكة “لام”: إن الاتفاق السياسي الذي وجد برعاية الأمم المتحدة يحدد الجهة المعنية بالفصل في المسار التنفيذي، ومن ثم فإن تدخل البعثة في هذا المسار وإعطاؤه لستيفاني ويليامز خرق صريح لأحكام الاتفاق السياسي.

