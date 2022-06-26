الرئاسي يلوح باستخدام صلاحياته السيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تتجه أنظار متابعي الشأن الليبي إلى جنيف، حيث سينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وسط تحذيرات من عواقب الفشل وتلويح المجلس الرئاسي باستخدام ”صلاحياته السيادية“، في إشارة إلى احتمال حل المجلسين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن ”اجتماع جنيف يومي 28 و29 يونيو الجاري، سيكون هو الفيصل، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية“ .

وأكد المنفي بحسب مواقع إخبارية خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، أنه في ”حال فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل“، وفق تعبيره.

وأضاف المنفي: ”نشكر الجهود التي قام بها المجلسان ومصر التي استضافت اجتماع المسار الدستوري“.

وطالب مشايخ وأعيان ليبيا أمس السبت رئيس المجلس الرئاسي بـ ”ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وكل المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن“.