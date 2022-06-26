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السويحلي يبحث مع السفير التركي “بيع الوهم”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي اليوم الأحد بالسفير التركي كنعان يلمز.

السويحلي، وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “خلال لقائي بالسفير التركي كنعان يلمز اليوم في طرابلس؛ أكدتُ أن التداول السلمي على السلطة بطريقة مشروعة وشفافة يأتي فقط بالانتخابات؛ وليس بالمساومات والصفقات التي أنتجت 10 حكومات لإنجاز الانتخابات ولم تُنجَز!”، وفق قوله.

وتابع: “شددتُ على أن تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة هو الحل، وغيره بيع للوهم”، على حد زعمه.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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