شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس النواب؟

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأحد، مجموعة من الأخبار والتطورات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين، ومن بينها أزمة الكهرباء، وتحذير نقابة الخبازين من نقص مادة الدقيق ووصول سعر القنطار إلى 310 دنانير.

وناقشت الحلقة إمكانية إقرار مصرف ليبيا المركزي الميزانية التي أقرها مجلس النواب، وذلك على وقع الغموض الذي لا يزال قائمًا حول سبل تنفيذ هذه الميزانية، في ظل وجود حكومتين تتنازعان الشرعية، وانقضاء نصف السنة المالية. الأمر الذي يفتح باب التساؤلات أمام مدى استجابة محافظ المصرف المركزي للالتزام بالصرف لبنود الميزانية.

تفاقم أزمة الكهرباء وإحالة إدارة الشركة للتحقيق

كما سلطت الحلقة الضوء على تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، الذي حذر من «تفاقم» أزمة الكهرباء وازدياد ساعات طرح الأحمال، حال عدم التوصل إلى «حلول عاجلة» لتوفير احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط.

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جاءت تصريحات العبدلي قبل 24 ساعة من قرار قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.