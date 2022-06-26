ليبيا – قال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليه فقدان قرابة 1000 ميجا وات من إنتاج الشبكة العامة.

حمودة وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد، توقع أن يؤدي استمرار وقف الإنتاج إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين.

وأكد أن الحكومة تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة امدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة.

وأشار إلى أن الحكومة شكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن ما زالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الانتاج والتصدير، على حد قوله.

وبحسب حمودة، جددت الحكومة مطالبتها لمكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء اقفال الحقول النفطية.

حمودة وصف عملية إقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية بأنها “جريمة” في حق الشعب الليبي بكل المقاييس، ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين.

The post حمودة: لن نتهاون في ملاحقة المتورطين بوقف إنتاج وتصدير النفط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

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