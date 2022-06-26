تركيا توقف عمليات تبديل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أبلغت القوات التركية في ليبيا المرتزقة السوريين توقف عمليات تبديل عناصر المرتزقة حتى نهاية العام الجاري 2022. دون بيان الأسباب.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر، أن قيادة القوات التركية الموجودة في ليبيا. أبلغت عناصر المرتزقة الموجودين في المعسكرات داخل ليبيا بتوقف عمليات التبديل حتى نهاية العام 2022، دون توضيح الأسباب.

وأضافت القوات التركية أنه يمكن أن يتم إرسال طائرة تبديل عند الضرورة فقط.

وكانت مصادر قد أكدت في 9 مايو الماضي أن تجهيزات تجري في سوريا لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا إلى ليبيا تضم نحو 75 عنصرًا.

ومن المقرر أن يغادروا الأراضي السورية إلى تركيا بعد أيام لنقلهم إلى المعسكرات في طرابلس، ضمن عملية تبديل .

حيث سيعود بالمقابل 50 عنصرًا، موضحة أنهم سيتقاضون 200 دولار فقط شهريا بعد أن كانت رواتبهم تتراوح ما بين 500 و 700 دولار و 2500 خلال فترة الحرب في ليبيا.