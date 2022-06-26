وهيبة: المنفي ناقش تدابير استكمال خارطة الطريق مع أعضاء بملتقى الحوار السياسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد اللجنة المكلفة من اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بطرابلس قبل أيام، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن اللقاء ناقش تدابير استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وذلك للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

وعقد بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الموالين لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة جلسة تشاورية في طرابلس الخميس الماضي دون مشاركة البعثة الأممية لدى ليبيا.

ومن أبرز المشاركين في الجلسة ولقاء المنفي عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم الذي اعترف في لقاء سابق عبر قناة الوسط بأنه عراب فوز قائمة المنفي والدبيبة بالسلطة التنفيذية في الانتخابات التي جرت في جنيف العام الماضي.